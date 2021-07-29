45 ألف طن قمح رصيد مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 21 سفينة متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14735 طناً، تشمل 7600 طن يوريا، و983 طن نترات أمونيوم، و50 طن فوسفات، و3550 طن مولاس، و2552 طن رمل.

19307 حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19307 طناً، تشمل 47 طن أبلاكاش، و1480 طن حديد، و10000 طن قمح، و3780 طن ناتج حرق أفران، و4000 طن ذرة.

251 إجمالي حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 251 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبنجر وفاصوليا وورق عنب وبطاطا وفلفل وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبردقوش وريحان وحبة البركة وفول)، وفواكه (عنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وإندونيسيا وألمانيا والهند وهولندا وأمريكا وإنجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة.

999 عدد الحاويات الترانزيت

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 67 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 999 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45390 طناً، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4464 شاحنة.