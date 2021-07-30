كواليس تغريم حمو بيكا 10 آلاف جنيه.. والتحفظ على سيارته في «حضانة»

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، إخلاء سبيل مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وذلك بعد دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية واقعة السيارة الخاصة به، بسبب الوقوف في الممنوع وعدم حمل رخصة السيارة.

واقعة حمو بيكا على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت مجموعة من الصور لسيارة مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا ولسيارته بعدما جرى كلبشتها من قبل رجال المرور في محافظة الإسكندرية، لوقوفها في مكان مخالف وغير مخصص للوقوف.

وأثناء مشاهدة أحد ضباط المرور في محافظة الإسكندرية، وقوف سيارة مخالفة، جرى على الفور بـ«كلبشة» سيارة مغني المهرجانات الشعبية «بيكا»، لوقوفها في مكان غير مخصص للوقوف، وما أن رأي «بيكا» ذلك توجه إلى ضابط المرور، وبعدما طلب منه الضابط رخصة السيارة ورخصته، أخبره «بيكا» أنها غير موجودة، فتم التحفظ عليه وعلى السيارة.

5 تهم يواجهها مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا

ويواجه حمو بيكا في هذه الواقعة التي انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدما تم التحفظ على مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعلى سيارته وإيداعها في «حضانة» السيارات المضبوطة من قبل رجال المرور، 5 تهم مختلفة، وهي وقوف سيارته في ماكن غير مخصص للوقوف، وقيادة سيارة برخصة سير منتهية، إضافة إلى عدم وجود رخصة قيادة، وتغيير شكل السيارة ومعالمها، وكذلك استخدام زجاج ملون «فاميه».

إخلاء سبيل حمو بيكا من النيابة العامة

بعدما تم التحفظ على مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، قامت النيابة العامة بالإسكندرية بإخلاء سبيله بعدما قام بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، إلا أن سيارته لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، وتم إيداعها في «حضانة» المرور، استعدادًا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.