هل يحق للطالب تأجيل اختبارات القدرات 2021؟.. التعليم العالي توضح

تواصل الجامعات الحكومية استعدادها لاختبارات القدرات 2021، المقرر أن تنطلق السبت المقبل الموافق 7 أغسطس، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أنهت الكليات المخصص لها اختبارات القدرات جميع التجهيزات من حيث تجهيز مقار الاختبارات وكذلك التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، مؤكدة أنه سيتم التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة خلال مرحلة الاختبارات، وأكد مصدر بالتعليم العالي أن اختبارات القدرات مرة واحدة لكل طالب بالكلية المسجل بها، بالإضافة إلى أنه لاتوجد إعادة حال رسوب الطالب فيها.

اختبارات القدرات 2021: الرسوم 450 جنيها لكل كلية

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الكليات قررت تخصيص عدد من لجان العزل مجهزة بأفضل الإمكانيات لإجراء الاختبارات حال رغبة الطالب في أدائها حال شعوره بأي أعراض أو تعب، وكذلك يمكنه التأجيل لها في الفترة المقررة، موضحة أن الاختبارات ستكون موحدة في توقيت واحد لكل قطاع من الكليات التي لها اختبارات القدرات.

وأضافت المصادر، أن رسوم الاختبارات 450 جنيها لكل كلية، موضحة أنه لا يجوز للطالب التسجيل لاختبارات القدرات متناظرتين من قطاع واحد: «لا يجوز أن يسجل الطالب لاختبارات قدرات تربية رياضية الفيوم وتربية رياضية المنيا»، مؤكدة أن نتائج اختبارات القدرات سيتم إرسالها إلى مكتب التنسيق لإعلانها عبر الموقع الإلكتروني التنسيق والموقع الإلكتروني للجامعة .

وزير التعليم العالي يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية باختبارات القدرات

وفي ذات السياق، كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2021-2022، موضحا أنه جرى التشديد علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم إضافة عدد من الكليات الجديدة لتنسيق 2021.