نسوة يخطفن رجلا ويَهتكن عِرضَهُ بالقوة.. رئيس المحكمة: جُرمٌ غريب

وجه المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في عبارات بليغة وأدبية متقنة، لعدد 4 سيدات و4 رجال خطفوا رجلا وعذبوه داخل شقة بمدينة المنصورة حتى جاءت له الفرصة وقفز من الطابق الثاني لينجو بنفسه من شدة التعذيب.

رئيس المحكمة: جرم تَتوارَى من انحطاطِه نُون النساء

وقال رئيس المحكمة في كلمته قبل أن ينطق بالحكم: «نِسوةٌ وأخدانٍ يَخطفنَ رجلاً، ويغلقن الأبواب ويَهتكن عِرضَهُ بالقوة، ويعذبنه بإطفاء السجائر في جسده، فيُلقِي بنفسه من الطابق الثاني فرارا من الجحيم، ومن يَكونوا، زوجتاهُ، وصديقتانِ وأصدقاءٌ لهما».

وأضاف القاضي، «جُرمٌ على مُجتمَعِنا لغَريب، يَندَى من وقاحَته جَبينُ الحَياءْ، وتَتوارَى من انحطاطِه نُون النساء، ووجه كلمته لهم قائلا: «ما أنتمُ، إلاَّ سَرطانًا في جسم مُجتمعنا المِصري الحَييْ بطبعهِ، وما قُضاةُ هذا البلدِ إلا أُساةُ هذا المُجتمع وأطباؤه، فحقَّ عليهمُ اجتثاثُ هذا الداءِ من تربته وترابه، ولولا بعض ظروف وملابسات الدعوى لبلغت المحكمةُ بالعقاب حده الأقصى».

السجن المشدد 10 سنوات على 6 متهمين

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، حكمها علي المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات على سيدتين و4 رجال، والسجن المشدد لمدة سنة على سيدة ثالثة، وبراءة رابعة، لاتهامهم بتعذيب صاحب مكتب استيراد وتصدير، متزوج اثنتين من المتهمين، والتعدي عليه جنسياً وهتك عرضه، وتصوير مقاطع فيديو له وتقييده بالحبال بمعاونة آخرين، وظل تحت التعذيب حتى تمكن من القفز من شرفة المنزل، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 5623 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1037 لسنة 2021 کلي جنوب المنصورة.