«تايسون» في غيبوبة بعد لدغة كوبرا من 48 ساعة.. وصديقه: «ادعوا له»

دخل «محمد عطية شوشان»، 36 سنة، والمشهور باسم «تايسون الخارق»، من قرية «نقيطة»، التابعة لمركز المنصورة، في غيبوبة منذ 48 ساعة، حيث يرقد بغرفة العناية المركزة في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، بعد أن تعرض للدغة ثعبان من نوع «كوبرا»، أثناء تقديم أحد العروض الاستعراضية بمدينة جمصة، وذلك رغم تدريباته المستمرة مع الثعابين الخطرة، مما تسبب في دخوله في حالة إغماء، وتم نقله إلي المستشفى في حالة خطرة.

تايسون في غيبوبة منذ 48 ساعة

وقال «محمد المصري»، المعروف بـ«الساحر»، صديق «تايسون الخارق»، إنه يرافقه في مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، معتبراً أنه يعتبره بالنسبة لي أكثر من أخ، وأضاف: «نعد الساعات حتى يفيق بعد أن لدغة ثعبان الكوبرا، ودخل في غيبوبة منذ أكثر من 48 ساعة، ومازال يخضع للعلاج بالعناية المركزة في المستشفى».

وأضاف «المصري» قائلاً لـ «الوطن» إن «تايسون معروف عنه أنه مروض للثعابين والتماسيح، ولا أدري ماذا حدث وقت لدغة، إلا أنني علمت بما حدث، فتوجهت إلى المستشفى مباشرةً، ويبذل الأطباء جهودهم لعلاجه».

المصري: تايسون يروض الثعابين منذ 25 عاماً

وأشار إلي أن «تايسون» منذ صغره وهو بقدم العروض مع الثعابين، وهي مهنته منذ نحو 25 عاماً، والكبير والصغير في المهنة يحبه، وظهر في الكثير من البرامج التلفزيونية مع كبار المذيعين في الوطن العربي، وقدم عروضه على شاشات التلفزيون.

وأكد أن «تايسون» تعرفه كل مسارح مصر، التي تقدم عروضاً أكروباتية، حيث قدم بعض العروض في رأس البر بمحافظة دمياط، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وجنوب سيناء، وغيرها من المدن بالمحافظات الأخرى، وطالب جمهوره بأن يدعوا الله له بالشفاء العاجل، ولا يتسبب سم «الكوبرا» في إيذائه.

واقعة أخري منذ عامين

يذكر أنه في يوليو 2019 توفى مروض الثعابين «محمد رجب الشهاوي»، وشهرته «شمشون»، عن عمر 30 سنه، من قرية «ميت الصارم»، التابعة لمركز المنصورة أيضاً، بعد أن لدغه ثعبان «كوبرا»، وكان مشهوراً بأنه يلعب مع الثعابين، ويقف علي المسامير، وظل يعمل في هذه المهنة حوالي 3 سنوات، حتى توفي متأثراً بلدغة أحد الثعابين من نوع «كوبرا» قبل نحو عامين.