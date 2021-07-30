ضبط كميات من الشيشة وتحرير محاضر مخالفات في حملة ليلية بجنوب سيناء

نفذ مكتب مراقبة الأغذية بجنوب سيناء، حملة تفتيش على عدد من المقاهي والكافتيريات بمدن خليجي العقبة والسويس، وذلك في منتصف الليل، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وجرى خلال الحملة ضبط كميات من الشيشة بمدينة دهب بخليج العقبة و مدينة أبوزنيمة بخليج السويس، داخل عدد من المقاهي، وجرى التحفظ على تلك الكميات، و تحرير محاضر للمخالفين.

حيث قام اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، ورافقهما اللواء عارف عبد العزيز، في جولة مرور مفاجأة على كافتريات مدينة دهب، وذلك في منتصف الليل، بغرض متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، يرافقها محمد حسن رئيس مدينة أوزنيمة، بجولة مرور مفاجأة على كافتريات بمدينة أبوزنيمة.

وأشرف على الحملة كلًا من مراقب أول الأغذية بمدن دهب وأبوزنيمة، ورئيس جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء.

وتأتي تلك الحملات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهى، ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.