حملة مكبرة لإزالة مقابر ومخازن خردة مخالفة في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة ياقوت أحمد ورد، حملة مكبرة لإزالة ثلاث مقابر على مساحة 15 مترا، تابعة للجمعية الزراعية بكفر البطيخ، وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، تحت إشراف محمد البساطي نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص في المهد بمدن وقرى المحافظة.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ حملة أزالت خلالها 5 مخازن للخردة وتم التنبيه على أصحابها بإزالة كاملة للمخازن الخاصة بهم وعدم تشوين أي خردة وإلا سيتم رفعها بمعدات الوحدة المحلية وعلى نفقة المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بتحرير محاضر طبقا لقانون البيئة رقم 4لسنة 1944والقانون رقم 9لسنة 2009 واللائحة التنفيذية في وجود إدارة البيئة بديوان عام المحافظة وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة و محمد البساطى نائب مركز كفر البطيخ لشئون القري وإدارة البيئة بالمركز والمدينة وإدارة المتابعة بالمركز ح وفي وجود رؤساء القرى.

ونفذت الوحدة حملة أخرى أسفرت عن مصادرة عدد من مكبرات الصوت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين تحت إشراف عصمت الأطرش نائب رئيس المدينة وإدارة البيئة بالمركز والمدينة وإدارة المتابعة وقسم الإشغالات.