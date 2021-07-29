7 غرقى بشواطئ دمياط في العيد.. والمسئولون: خالفوا تعليمات نزول البحر

تتمتع محافظة دمياط بشواطئ خلابة برأس البر ودمياط الجديدة يتردد عليها المصطافون من مختلف أنحاء الجمهورية وخاصة في الإجازات، ونظرا للزحام الذي تشهده الشواطئ في المواسم، تكثر حالات الغرق، حيث تم انتشال جثث 7 غرقى، بينهم 6 غرقى بمصيف رأس البر خلال أيام العيد إلى جانب جثة بشاطئ دمياط الجديدة.

دوامات رأس البر بريئة

البعض أطلق الشائعات بشأن دوامات مصيف رأس البر بأنها السبب في غرق الضحايا على عكس الحقيقة حيث تحول رابع أيام عيد الأضحى إلى يوم مشؤوم ونكبة على الغرقى وذويهم.

رئيس محلية رأس البر: وقائع الغرق سببها تسلل ليلي بعد غلق الشاطئ

يقول اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية بمصيف رأس البر لـ«الوطن»: «هناك تعليمات مشددة بعدم نزول الشاطئ في توقيتات مغايرة للتوقيتات المحددة»، لافتا إلى ان الغرقى نزلوا للشواطئ في الواحدة صباحاً، نافيا ما يتردد بشأن وجود دوامات بمصيف رأس البر: «لا صحة مطلقاً لتلك الشائعات حيث نقوم بتوجيه المواطنين بعدم النزول تزامنا مع ارتفاع الأمواج حال وجود خطر والأجواء غير مواتية كما قمنا بوضع حدود كى لا يتجاوزها البعض حيث تم الدفع بـ 110 رجال إنقاذ».

واشار إلى أنه منذ إعادة فتح الشواطئ لم يتخط عدد الغرقى 10 ضحايا متابعا: «كلما زاد وعى المواطنين والتزامهم بالتعليمات تراجعت معدلات الغرق .. ما المتعة لك كمواطن و أنت نازل البحر ليلا في ظل عدم وجود رجال إنقاذ؟ أرجوكم التزموا بالتعليمات المعلقة في لوحات إرشادية»

إنقاذ 150 شخصا من الغرق و إعادة 700 طفل تائه خلال عيد الأضحى برأس البر

واستقبل مصيف رأس البر نحو 1.5 مليون زائر طوال أيام عيد الأضحى بالإضافة لإنقاذ نحو 150 شخصا من الغرق طوال الأيام الأربعة ، فيما تعرض نحو 6 أشخاص للغرق طوال أيام العيد بمصيف رأس البر وعلى مدار شهر يوليو غرق 10 أشخاص من بينهم 6 أشخاص خلال العيد حيث يأتى إلى المصيف رواده من كافة أنحاء الجمهورية والدقهلية والغربية وبورسعيد وكفر الشيخ إلى جانب رحلات اليوم الواحد فيما تم إعادة نحو 700 طفل تائه لذويهم».

رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة: غرق شخصين فقط خلال 3 سنوات

وأكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة في تصريح لـ«الوطن»، عدم وقوع حالات غرق منذ فتح الشواطئ بالمدينة خلال فترة شهر يوليو الجاري، متابعا: «حالة الشاب الوحيد الذي توفى غرقا خلال العيد وعثر على جثمانه بأحد شواطئ المدينة.. لم يغرق مطلقاً بشواطئنا بل توفي غرقا بجمصة وجرفه التيار ليتم انتشال جثمانه من شاطئ المدينة».

رئيس جهاز التعمير : دفعنا بـ 30 غطاس بطول الشاطئ

و أردف: « لدينا 30 غطاسا و30 برج مراقبة، واتخذنا كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة مع التنبيهات المشددة ووضع العلامات الإرشادية على الشواطئ، ولدينا سيطرة كاملة على المنطقة المتاح بها الاستحمام و التي تبدأ من المدخل الشرقي للمدخل الغربي بطول الشاطئ بـ 2.5 كيلو.

وكشفت مصادر أمنية في محافظة دمياط لـ«الوطن»، عن العدد الإجمالي لحالات الغرق التي شهدتها المحافظة، منذ بداية شهر يوليو الجاري، ويبلغ 10 حالات، بينهم 5 حالات تعرضوا للغرق في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى، بشواطئ مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.