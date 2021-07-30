وكيل صحة دمياط يجتمع بمديري المستشفيات لمناقشة مشروع الزمالة

عقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا بحضور الدكتور محمد فهيم مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات وقيادات المديرية ومديري المستشفيات (دمياط التخصصى-الزرقا- كفر سعد- ميت أبو غالب)، وفرق عملهم، لمناقشة عدة موضوعات أهمها تطوير البنية التحتية للمستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة واعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات بمشروع الزمالة المصرية ورصد الاحتياجات والمعوقات كما تم مناقشة قوائم انتظار العمليات الجراحية.

هذا وتوجه وكيل الوزارة بالشكر لمديري المستشفيات والأطقم الطبية، على مجهوداتهم طوال إجازة عيد الأضحى المبارك مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى وتواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة.

المركز الطبي يعلن توفير خدمة الكشف والعلاج المجاني لأصحاب المعاشات

هذا وأعلن المركز الطبي الجديد عن توفير خدمة الكشف والعلاج المجاني لأصحاب معاشي الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة وتوفير كل الخدمات داخل المركز الطبي بالمجان، وفي حالة احتياج المريض للتحويل لـمستشفى آخر يتم تحويله للمكان المناسب لتلقي الخدمة الصحية على أكمل وجه.

وطالب المركز الطبي من يرغب التوجه للمركز للاستفادة والكشف، التواصل مع أخصائي التوعية والاتصال الصحي المكان غرفة الإعلام والتوعية والاتصال الصحي بالمركز الطبي بدمياط الجديدة.