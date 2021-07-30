هل يُسمح للمصريين دخول السعودية بتأشيرة سياحة؟.. «غرفة الشركات» تجيب

قال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار وزارة السياحة السعودية بالسماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إليها بداية من بعد غد الأحد، لا ينطبق على المواطنين المصريين المقيمين بمصر حتى لو كانوا حاصلين على التطعيم، فضلا عن الأجانب المقيمين بمصر، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى استمرار سريان قرار المملكة العربية السعودية الصادر في فبراير الماضى بتعليق دخول المواطنين المصريين للأراضيها.

وأضاف شعبان لـ"الوطن" أن المسموح له بدخول المملكة بالتأشيرة السياحية، هم مواطنو الدول التي لم تصدر المملكة قرارا بحظر السفر منها إلى السعودية.

تعميم إلى جميع شركات الطيران العاملة بالسعودية

ومن جهتها أرسلت اليوم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما في ذلك الطيران الخاص بالسماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى السعودية، وذلك شريطة أن يتم التأكد من تلقي المسافر جرعات التطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، وكذلك أن يكون قد جرى تسجيل كل بياناته في منصة "تسجيل القدوم".

الدخول بالتأشيرة السياحية للحاصلين على التطعيم فقط

وأعلنت وزارة السياحة السعودية، مساء أمس، عن فتح المملكة أبوابها للسياح ورفع تعليق دخول حاملى التأشيرات السياحية بداية من بعد غدا الأحد الموافق 1 أغسطس.

وأوضحت الوزارة أنه يٌمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول وإحضار ما يثبت إجراء اختبار "pcr" وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة والسفر للسعودية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجب على كل زوار المملكة تسجيل بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، فضلا عن تسجيل تلك البيانات عبر تطبيق "توكلنا" وإبرازه في الأماكن العامة.

وأوضحت الوزارة أن المقصود بالسياح المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي التطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة من المملكة، وهي "فايزر" أو "سترازينكا" أو "مودرينا" او جرعة واحدة من "جونسون أند جونسون".