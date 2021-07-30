حياة كريمة بدمياط.. إنشاء مستشفى مركزي ومكاتب بريد وتطوير 28 قرية

تعد مبادرة حياة كريمة، من أهم المبادرات التي شهدتها محافظة دمياط، نظرا لاستهدافها تطوير قرى مركز كفر سعد، لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا في محافظة دمياط .

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، وتمكين أهالي ريف مصر من الحصول على كافة الخدمات والمرافق بما يحقق لهم حياة كريمة.

28 قرية مدرج تطويرهم .. مبادرة حياة كريمة بدمياط

ومن المقرر تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد، بإجمالى 219 تابع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسط متابعة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموقف للتنفيذي للمشروعات الجارية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية والصحية.

إنشاء مستشفى مركزي.. مبادرة حياة كريمة بدمياط

وتتضمن المبادرة إنشاء مستشفى مركزي جديدة بكفر سعد مع خطة تأهيل وتبطين الترع إلى جانب إنشاء مجمعات خدمية وحصر المستحقين بمشروع سكن كريم، إلى جانب رفع كفاءة 11 مكتب بريد بالمركز، إذ تم الانتهاء من 4 مكاتب منهم بالسوالم وكفر شحاتة والعباسية وميت أبو غالب، بالإضافة إلى إنشاء 6 مكاتب جديدة بقرى أخرى فضلاً عن إنشاء مكاتب بريد بالمجمعات الخدمية المقرر إنشاؤها بمناطق مختلفة.

قاعدة بيانات شاملة.. مبادرة حياة كريمة بدمياط

وبحثت محافظ دمياط مخطط إنشاء مكاتب البريد الجديدة سواء بالمجمعات الخدمية أو توفير أراضى، خاصة بالمناطق الأكثر كثافة، لضمان توفير خدمات متكاملة للأهالى والتيسير عليهم و تلبية احتياجاتهم، كما أكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية التنسيق مع المحافظة و توفير قاعدة بيانات شاملة لدراسة الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مخطط متكامل.

جامعة دمياط .. مبادرة حياة كريمة بدمياط

وقدم الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط لمحمد البدري منسق عام مؤسسة حياة كريمة العديد من الأفكار البناءة والمقترحات النوعية لرفعها لجهات الاختصاص التي ستسهم بشكل مؤثر وفعال في تعزيز المبادرة التي تهدف إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

فيما تنظم مديرية الصحة بدمياط بالتنسيق مع المحافظة عددا من القوافل الطبية بقرى المحافظة بصفة مستمرة وذلك في إطار مبادرة الرئيس .