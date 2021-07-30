حظك اليوم برج الحوت الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الحوت للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب، كما يتميز بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع، فغالبًا ما يمتلك مواهب متعددة، كما أنّه من أقل الأبراج أنانية وحبًا للذات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 30-7-2021 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تراجع خطواتك جيدا في كل ما يتعلق بالمال والأعمال تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحوت 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك تدفعك للاشتباك والتمرد على البعض.. حاول أن تتفاهم بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.