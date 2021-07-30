أخبار التعليم اليوم: طلاب العلمي يستعدون لموقعة الأحياء والاستاتيكا

تعد الاستعدادات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021، لخوض امتحان مادتي الأحياء والاستاتيكا للشعبة العلمية، من أبرز أخبار التعليم اليوم الجمعة، كونهما من أصعب المواد ضمن ماراثوان الامتحان.

أخبار التعليم اليوم.. ختام الثانوية العامة 2021 الاثنين المقبل

ويبدأ طلاب الثانوية العامة البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا بالشعبة العلمية، امتحانات الثانوية العامة 2021، فى مادة الرياضيات التطبيقية المعروفة بالاستاتيكا لشعبة علمى رياضة من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا.

فيما يؤدي طلاب شعبة العلمى علوم امتحان مادة الأحياء من الساعة 10 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بالفيروس.

التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد 10 أيام من ختام الامتحانات

ومن أبرز أخبار التعليم اليوم أيضا، إعادة تأكيد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيتم خلال 10 أيام من ختام الامتحانات المقرر لها الاثنين المقبل، موضحا أنه لا صحة لما أثير في وقت سابق عن إعلان نتيجة الامتحانات بشكل متقطع لكل مادة على حدة فور انتهاء التصحيح، خاصة وأن التصحيح هذا العام إليكترونيا لأول مرة دون تدخل بشري، وبناء عليه يتم تجميع الدرجات الخاصة بكل المواد بشكل مجمع في نهاية تصحيح كافة الأوراق الامتحانية.

حصيلة الغش والتسريب في الثانوية العامة 2021: 210 حالة

ووفقا للحصيلة الأخيرة الصادرة من وزارة التربية والتعليم، فتم تحويل 210 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 للنيابة العامة، لاستبيان الموقف من خلال التحقيقات قبل إصدار العقوبات النهائية بحق الطلاب والمقررة بالحرمان من الامتحانات لمدة عامين متتاليين.