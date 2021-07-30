متخصص في انتشار الأوبئة: تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمصر خلال 2022

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنه يمكن تخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في مصر بالربع الأول من 2022 حال تطعيم 20% من المواطنين، خاصة أن مصر لديها قدرة إنتاجية من لقاح سينوفاك لـ400 ألف جرعة يوميا.

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، أن تنوع اللقاحات الخاصة بكورونا هي سياسة دوائية أكثر من كونها سياسة علمية، «إحنا مش بنوع اللقاحات عشان فيه لقاح أحسن من لقاح، فلقاح جونسون متوافق عليه في العالم والأحسن للمسافرين لأنه جرعة واحدة ولكن علميا جونسون وسبوتنك واسترازينيكا بيشتغلوا بنفس الطريقة ولهم نفس الفاعلية والآثار الجانبية».

وأكد على أن اللقاحات جميعها آمنة وفاعلة على فيروس كورونا بما فيها متحوراته، كما أنه من المهم التعاقد على عدة أنواع من اللقاحات، «عشان لو اللقاح الروسي أو البريطاني أتأخر يبقى عندي بديل»، والمادة الخام لتصنيع جرعات سينوفاك تتيح تصنيع 800 ألف يوميا.

وأشار إلى أن البريطانيين تخوفوا من زيادة أعداد الإصابات لديهم بعد الاحتفالات ونهاية اليورو وأجازة الصيف، خاصة أنهم ألغوا الإجراءات الاحترازية من النوادي والأماكن المختلفة، وبالتالي كان الجميع ينتظر زيادة في الإصابات، ولكن الأعداد منخفضة، والوفيات سجلت أقل من 50 وفاة، وذلك بسبب إعطاء اللقاح لـ 90% من البالغين هناك.