«ملحقش يفرح».. وفاة عريس وإصابة شقيقته في حادث بالدقهلية

لقي عريس مصرعه في محافظة الدقهلية قبل أيام من فرحه، والذي تحدد له الأسبوع القادم، أثناء توجهه لحجز مستلزمات الفرح ومعه شقيقته على طريق «منية النصر – المنزلة»، في حادث تصادم بين الدراجة النارية الذي كان يستقلها وسيارتان أخريتان، أودت بحياته وإصابة شقيقته بإصابات خطيرة، واحترق الدراجة النارية.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء القرية فور علمهم بمصرع العريس، محمد حامد محمد أبو العنين، 26 عامًا، عامل، من عزبة الأحمر التابعة لقرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس، بعد أن عمت الفرحة على وجوههم، واستعداد الأهالي والعريس لحفل الزفاف الذي كان من المقرر أن ينطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وبعد حجز قاعة الفرح في قرية ميت الخولي.

وانتقل الأهالي إلى مستشفى منية النصر المركزي، منذ علمهم بوقوع الحادث، إلا أن روحه صعدت إلى بارئها، وأصيبت شقيقته، غاده حامد، 18 سنه، ربة منزل وتبين إصابتها باشتباه بكسر بحوض، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بطريق البحر بجوار كوبري الطاهري التابع لمركز منية النصر.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى العميد عصام رضوان، مأمور مركز منية النصر، بوقوع حادث تصادم بجوار كوبري الطاهري دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابة.

انتقل ضباط مركز منية النصر إلى مكان الحاث وتبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «د ي و 7639 » قيادة «حسام ا. ا.»، 35 سنة صيدلي، ومقيم بمنية النصر أثناء اتجاهه «المنزلة – منية النصر»، و السيارة رقم 177857 ملاكي دقهلية، قيادة المدعوة نور جيهان م. ا.»33 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية الدراكسة مركز منية النصر، والطرف الثاني الدراجة النارية والتي كان يقودها الشاب المتوفي، و أثناء استقلاله الدراجة النارية هو وشقيقته المصابة.

فحص حادث وفاة العريس في الدقهلية

وبالفحص تبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ من قائدي السيارة الثانية مما تسبب في اختلال عجلة القيادة للسيارة الأولى واصطدامه بالدراجة النارية من الخلف، ونجم من ذلك وفاة قائد الدراجة النارية واحتراق الدراجة النارية أثناء الحادث.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى محمد حامد محمد أبو العنين، و تبين وجود خدوش وجروح سطحية بالوجه وجرح تهتكي بالرأس ناجية الجبهة، وسحجات وكدمات بالمساعد الأيمن والوفاة بسبب حادث طريق، ولا يوجد شبه جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6758 لسنة 2021 مركز منية النصر.