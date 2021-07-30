من فان دام لميتري جيمس.. نجوم عالميون تعاون معهم محمد رمضان قبل موروني

أعلن الفنان محمد رمضان، أنه سيتعاون مع المغني الإيطالي ميشيل موروني، حيث نشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلا: «ترقبوا الفيديو الموسيقي المُقبل مع ميشيل.. ثقة في الله نجاح».

ونرصد في هذا «التقرير» المغنيين العالمين الذين شاركوا محمد رمضان في أغنياته

فاندام

في مايو 2019، غنى محمد رمضان في إعلان تجاري لإحدى شركات الاتصالات، حيث جرى طرح الكليب بعنوان «اللهو الخفي»، وشاركه فيه الفنان العالمي فان دام.

الفنان العالمي نطق ببعض الكلمات باللغة العربية، وحمل الكليب فكرة عالمين منفصلين لكل فنان منهما، فيبدأ الإعلان بتحدي فان دام، لمحمد رمضان، الذي سرعان ما يظهر في العالم الخاص بفان دام.

وارتدى فان دام ويرتدي ملابس «الكاوبوي» وأدى مع محمد رمضان حركات قتالية «أكشن» فيما يشبه دائرة مصارعة وانتصر فان دام.

ميتري جيمس

تعاون محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتري جيمس، في أغنيتي «يا حبيبي»، و«لو سابني»، حيث طرح الأولى في سبتمبر الماضي، وتخطت حاجز الـ106.5 مليون مشاهدة.

أما أغنية «لو سابني» في نهاية شهر مايو الماضي، من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، طرحها المغني الرسمي عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» وحصلت على أكثر من 900 ألف مشاهدة.

سوبر ساكو

طرح محمد رمان أغنية «تيك توك» مع المطرب العالمي سوبر ساكو على طريقة الفيديو كليب، من إخراج حسام الحسيني، في شهر يوليو من العام الماضي، وحققت نسبة ‏مشاهدات كبيرة، وصلت إلى 32 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب».

وجرى تصوير الأغنية ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏في ‏بلده‎، بسبب تداعيات جائحة كورونا.