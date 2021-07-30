نائلة جبر: مصر مثال يحتذى به في مكافحة الإتجار بالبشر إقليميا ودوليا

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن اللجنة تضم 30 وزارة وهيئة تتعاون في مكافحة هذه الجريمة، وتتبع لرئيس مجلس الوزراء لتنسيق جهود كافة الوزارات والهيئات وتعمل على نطاق محلي وإقليمي ودولي وتضع السياسات والتشريعات والتدريبات وخطة العمل وسبل التوعية، وكل ذلك يقع تحت اختصاصات اللجنة وفقا لما نص القانون عليه، مشددة على أن مصر دولة رائدة في هذا المجال، وتلعب دورا رائدا على مستوى المنتديات الأوروبية والأمم المتحدة وهي مثال يحتذى به، كما أنها نشطة على المستويين العربي والإفريقي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنه يوجد 5 أشكال تقليدية للإتجار بالبشر، وهي استغلال الأطفال بلا مأوى الذين كان يطلق عليهم أطفال الشوارع، واستغلال الدعارة، وزواج الصفقة، والعمل القاسي –أي العمل لساعات طويلة دون أجر مناسب-، وتجارة الأعضاء البشرية.

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: «هذه الأشكال تتنوع في كل بلدان العالم ما بين الزيادة والنقصان في دول العالم، وحرصنا على الاستنساخ من النظام الذي أقرته الراحلة الدكتورة عزة عشماوي في مجلس الطفولة والأمومة ودعمنا الخط الساخن لدى المجلس القومي للمرأة وأطلقنا خط ساخن جديد لدى مجلس حقوق الإنسان، وكل ذلك يساعد المواطنين على التقديم بالشكاوى لمواجهة الجريمة بفاعلية».

وألقى المستشار النائب العام كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والموافق 30 من يوليو، تضمنت أن جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية.

واكد النائب العام، أنها صورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، تعتبر تعديًا صارخًا على حقوق الانسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان.