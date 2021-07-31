حظك اليوم السبت 31-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قطاع كبير من المواطنين يحرص على متابعة الأبراج بشكل يومي، بعضهم من منطلق الفضول والبعض الآخر لمعرفة ماذا تخبرهم عن كافة الأصعدة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 31-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يطالبك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك ولا تهمل ذلك.

حظك اليوم برج الحمل 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تكون لبقا، وحاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 31-7-2021 على الصعيد المهني

المريخ بمنزلك الخامس يمنحك حماسا وإصرارا.. تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم برج الثور 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك، ومن المهم أن تنظم جهودك.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 31-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك وتلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك جاذبية وطاقة عاطفية وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 31-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الأسد 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر قد تصيبك بالعصبية والغضب.. حاول أن تقاوم!

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 31-7-2021 على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمنحك إصرارا على إنجاز أعمالك ويقدر الجميع عطاءك.

حظك اليوم برج العذراء 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 31-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تنظر للمستقبل بواقعية وتخطط جيدا وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم برج الميزان 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تدفعك الأفلاك للاقتراب ممن حولك بود وذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 31-7-2021 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي اعتداء على حقوقك، وعليك أن تصبر لبعد غد.

حظك اليوم برج العقرب 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 31-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل الإيجابي وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج القوس 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تساعدك الحالة الفلكية اليوم على القيام بواجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 31-7-2021 على الصعيد المهني

تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل وقد تصلح علاقتك بالبعض.

حظك اليوم برج الجدي 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 31-7-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الدلو 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بشيء من العصبية ومن المهم ألا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 31-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم وتبرز مواهبك.

حظك اليوم برج الحوت 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وتبدو مميزا في نظر الأحباب والعائلة وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.