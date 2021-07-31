رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي السبت 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:09 ص | السبت 31 يوليو 2021
برج الجدي

برج الجدي

من أبرز عيوب مولود برج الجدي انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يصنع العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن إنه يميل في بعض الأوقات التقليل من الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 31-7-2021 على الصعيد المهني

تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل وقد تصلح علاقتك بالبعض.

حظك اليوم برج الجدي 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم الجمعة 30-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا