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حظك اليوم برج الحوت السبت 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:08 ص | السبت 31 يوليو 2021
برج الحوت

برج الحوت

يشتهر مواليد برج الحوت، ببحثهم الدائم عن الحب والحبيب، وهو بارع في كسب محبة وتعاطف الآخرين، ومعرفة ما يريد وكيف يصل إليه في أسرع وقت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحوت 31-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم وتبرز مواهبك.

حظك اليوم برج الحوت 31-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وتبدو مميزا في نظر الأحباب والعائلة وتحسن التصرف.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.

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