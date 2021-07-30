«سيف لو اتزعقله جامد مش بيسمع الكلام».. 15 تصريحا لمدرب مصر للتايكوندو

حل محمد مجدي مدرب المنتخب القومي للتايكوندو ومدرب البطل الأولمبي سيف عيسى، الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو، ضيفا على الإعلامي أحمد فايق، خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، تحدث فيها عن الصعاب التي واجهت الفريق قبل أولمبياد طوكيو، وجملته الشهيرة «50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي يلا»، والتحديات التي تواجه اللعبة في مصر.

وفي هذا الصدد، نرصد أبرز 15 تصريحا لمنتخب مصر للتايكوندو.

1- سيف عيسى عندي، ولو زعقت له بطريقة غلسة مش هيسمع الكلام.

2- الكمامة كانت مخلياني أزعق أكتر، والمايكات كتير في الأولمبياد فأي حاجة هتتقفش، فالناس سمعت العبارة الشهيرة.

3- بطولات كورونا ألغت مسابقات كثيرة كانت ستحسن تصنيف لاعبينا قبل الأولمبياد.

4- كنا نتدرب 5 ساعات يوميا، و7 ساعات في فترة البطولات.

5- الناس مبتشوفش إلا النتيجة، لكن جوه النتيجة إيه، محدش بيشوف، ساعات كنا بننام جوه المطارات ومش بنلحق نروح البيت.

6- بقول لطلاب الثانوية العامة ذاكر يلا.

7- سيف عيسى وهداية ملاك كانوا رايحين يكسبوا ميدالية.

8- أكتر حاجة كنا مبسوطين لها إن الناس كلها فرحانة وبكيت في الملعب لأني حسيت إن كانت مبسوطة جدا.

9- القانون الجديد يحتاج إلى طول، وبالتالي يجب أن يكون اللاعب أطرافه طويلة، والقانون الجديد لن يساعد قصار القامة على الفوز.

10- أقول لسيف إن الشخص الذي تثق فيه يجب أن تسمع كلامه حتى تحقق معه ما تريد.. مفيش حد شاطر لوحده.

11- المدربين المصريين لازم يتعاملوا بطريقة أشيك وأقوى من كده.

12- عاوزين 25% من اللي بيتصرف على الألعاب الجماعية.

13- إحنا في فترة راحة ومفضيين دماغنا دلوقتي.. والحديث عن المستقبل قريبا.

14- سيف مجتهد ولعب برجولة، لكن بدأنا مباراة لاعب روسيا غلط وخسرنا فرصة الفوز بالذهبية.

15- منافس سيف كان ممكن يحرز 10 نقاط في آخر ثانية، فاتخضيت وقلت له العبارة الشهيرة.