«صحي عشان يركب الحمار».. وفاة طفل غرقا بعد سقوطه في «البلاعة» بالفيوم

«ركوب الحمار».. لعبة شقية وعادة مفضلة عند الأطفال، رغم علامات الخوف والفرحة الممزوجة التي تبدو على وجوههم، دائما ما تدخل السعادة في قلوب الصغار منذ أن يركب الطفل على ظهر هذا الحيوان الأليف الذي لايبخل في تقديم خدماته لأحد.

في حادثة مأساوية، ضحيتها طفل صغير لايتخطى عمره الـ3 أعوام، استيقظ الطفل «مازن» في الصباح الباكر، ليجد والده يتناول الإفطار قبل أن يذهب للأرض الزراعية الخاصة به، فأصر الطفل الصغير على الذهاب إلى «الغيط» برفقة والده والاستمتاع بالجلوس وسط الزراعة والحيوانات، وركوب الحمار.

ولبى الوالد رغبة نجله الصغير، فأحضره معه، وأركبه «الحمار» خلفه، وبينما كان يسير الطفل خلف والده انزلقت قدمه فسقط في بلاعة الصرف الزراعي التي تقع في نهاية الأرض الزراعية، فاستعان والده بجيرانه وانتشلوه من البلاعة، وتوجهوا على الفور إلى الوحدة الصحية لإسعافة، ولكنهم تفاجئوا بوفاته.

مصرع طفل سقط في بلاعة صرف زراعي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز إطسا بمصرع طفل سقط في بلاعة صرف زراعي بقرية تطون بنطاق المركز.

معاينة جثة طفل سقط في بلاعة صرف زراعي

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والرائد أحمد الشريف رئيس مباحث مركز إطسا، إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة الطفل مازن سلامة محمد صالح (3 سنوات)، إثر سقوطه في بلاعة صرف زراعي بأرض زراعية ملك والده، خلال ذهابه للأرض الزراعية برفقة والده ليلعب ويلهو برفقة والده، وأنّ والده وجيرانه انتشلوه من البلاعة لكنه كان فاقدًا للوعي فاصطحبوه لطبيب القرية الذي أكد وفاته.

نقل جثة طفل توفى غرقًا داخل بلاعة صرف زراعي

وأكد طبيب بالوحدة الصحية بتطون وفاة الطفل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وتشريح الجثة تبينّ أنّ سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.