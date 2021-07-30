«ريحتها فاحت».. وفاة مسؤولة سابقة في شقتها بالفيوم

لم يكتب الله لها أن تتزوج، فعاشت وحيدة في شقتها بعدما تزوج كل أشقائها، كرّست حياتها لعملها ولفعل الخير، حتى أُصيبت بمرض السكر الذي يتسبب في إصابتها بغيبوبة باستمرار، لعل آخرها حينما أتتها غيبوبة سكر مفاجئة، وكانت بمفردها داخل الشقة.

لم تتمكن الفتاة الحصول على أدويتها بعدما سقطت أرضًا جثة هامدة لم يشعر بها أحدًا، حتى تحللت الجثة وتصاعدت رائحة كريهة من منزلها، إلى أن اكتشف الجيران مصدر الرائحة، وحينما وجدوها تخرج من شقتها كسروا الباب ليتفاجئوا بوفاتها.

العثور على الجثة متحللة لسيدة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغًا من سكان شارع مصطفى كامل بالعثور على جثة ناهد محمود عبده (63 سنة)، مديرة الثروة السمكية سابقًا، متحللة داخل منزلها، بعدما توفيت إثر إصابتها بغيبوبة سكر، خلال إقامتها بمفردها في شقتها السكنية بعمارة البنا.

رائحة كريهة تتبعها الأهالي كشفت وفاة محامية

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ سكان عمارة البنا أمام صيدلية الإسعاف بشارع مصطفى كامل، اشتموا رائحة كريهة جدًا، وتفقدوا سلالم العمارة وأسفلها وسطحها ولم يجدوا شيئًا، وحينما تتبعوا الرائحة وجدوها تخرج من شقة ناهد محمود عبده مديرة الثروة السمكية سابقاً، فكسروا الباب وفوجئوا بها متوفية وجثتها متحللة بداخل الشقة، فإتصلوا بالنجدة فورًا.

الشرطة تعاين جثة متحللة لسيدة توفيت بشقتها

وعلى الفور، توجهت قوة من قسم ثان الفيوم، إلى مكان البلاغ، وجرى استدعاء الطب الشرعي الذي فحص الجثة، وأكد وفاتها إثر إصابتها بغيبوبة سكر، وتحلل جثتها نتيجة مكوثها بمفردها في شقتها نظرًا لعدم زواجها، ولم يشعر أحد بها إلا بعدما صدرت رائحة كريهة من شقتها.

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة عُثر عليها متحللة

وجرى تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.