عميد كلية الآثار: أضفنا لغات جديدة لدراسة الطلاب ونظم المعلومات الأثري

قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن دراسة الآثار كانت قديما تصنف على أنها علم دراسة الماضي، ولكنها حديثاً علم دراسة المستقبل، مشيراً إلى أن دراسة التاريخ عبارة عن دراسة أمم وشعوب، كما أن كل مشكلة تظهر في العصر الحديث يكون لها مثيل في الماضي تاريخيا.

الطلبة في الكلية يأتون لدراسة الآثار في 6 تخصصات

وأضاف رجب، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الطلبة في الكلية يأتون لدراسة الآثار في 6 تخصصات، منها الإسلامية والقبطية، والترميم، ونظم المعلومات الأثرية، وقسم الإرشاد الأثري.

استحدثنا الكثير من اللغات بالكلية كالصينية واليابانية

وأضاف عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن دارس الآثار إنسان رغب في معرفة الثقافة، مشيراً إلى أن الكلية أضافت العديد من اللغات وليست الإنجليزية فقط، قائلا: «إضافة اللغة الصينية الروسية اليابانية واستحداث الكثير من اللغات في الكلية».

مصر القديمة كان لها اتصال بكل الحضارات القديمة في آسيا وأوروبا

وأكمل عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن مصر القديمة كان لها اتصال بكل الحضارات القديمة في آسيا وأوروبا وغيرها، مشيراً إلى أن الحضارة المصرية الحضارة الوحيدة التى كانت على صلة مع جميع حضارات العالم القديم.

المماليك وصلوا إلى الهند

وتابع عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن الهند كانت قديما عبارة عن 2000 إمارة وكل إمارة لها حاكم وكل منها لها تقاليدها، موضحاً أن المماليك وصلوا إلى الهند، قائلا: «دولة المماليك كانت أول دولة في العالم ومؤسس دولة المماليك من أصل هندي».