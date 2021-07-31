اليوم.. آخر فرصة للتقديم على العدادات الكودية للمباني المخالفة

تنتهي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من تلقي طلبات المواطنين للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية .

تفعيل المنصة الإليكترونية

وكانت المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء بدأت في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة منذ تفعيلها في أول يوليو من العام الماضي 2020 حتى اليوم 31 يوليو 2021.

مد تلقي طلبات العدادات الكودية عبر المنصة الإليكترونية الموحدة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة أنه تم مد تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، على النحو التالي..

- من أول يوليو حتى منتصف أغسطس من العام الماضي 2020.

- من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر 2020.

- من نهاية سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر2020.

- من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر 2020.

- من نهاية نوفمبر حتى نهاية ديسمبر2020.

- من نهاية ديسمبر حتى نهاية مارس 2021.

- من نهاية مارس حتى نهاية يونيو 2021.

- من نهاية يونيو حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

عدد طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصه الإلكترونية لخدمات الكهرباء على مستوى جميع شركات التوزيع للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية بلغ مليونًا و510 آلاف طلب حتى الآن لتركيب ما يقرب من 2 مليون و500 ألف عداد بالعقارات المخالفة.

طرق التقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة

وأشار المصدر إلى أن طريقة التقديم والأوراق المطلوبة لتركيب العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية كالتالي..

- رابط التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي: eehc.ses360.net.

المستندات المطلوبة

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على العدادات

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكّد من صحة البيانات.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.