أخر مهلة للصرف.. انتهاء صرف حصص تموين يوليو اليوم

تنتهي اليوم السبت 31 يوليو، مهلة صرف مقررات شهر يوليو التموينية للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات الدعم التمويني، ومستحقى صرف سلع التموين شهريا، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر يوليو بداية من الأول من الشهر نفسه، حيث تصرف الحصص التموينية شهريا منذ اليوم الأول للشهر وحتى نهايته.

اليوم المهلة الأخيرة لصرف مقررات تموين يوليو

وقالت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، إن اليوم السبت يعتبر المهلة الأخيرة للمواطنين الذين لم يصرفوا سلع شهر يوليو، حيث يحق لهم صرف السلع حتى نهاية اليوم، موضحة أن نسبة المواطنين الذين قاموا بصرف السلع قاربت على الـ100% من إجمالي عدد المواطنين المستحقين للسلع التموينية شهريا، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن.

توافر السلع التموينية بمخازن الشركة القابضة بالمحافظات

وتابعت: «لا تزال السلع التموينية موجودة في جميع المنافذ التابعة للوزارة، من أجل صرف مستحقات التموين ممن لم يقوموا بالصرف حتى الأن، حيث لاتزال شركتي العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة والتابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخان السلع للمخازن على مستوى المحافظات، حيث يصل عدد مخازن الشركة إلى 1500 مخزن لصرف الحصص إلى المنافذ التموينية وفروع المجمعات الإستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي».

سلع إلزامية على بطاقة التموين

وتقر وزارة التموين سلع إلزامية لصرفها على بطاقة الدعم التمويني تشمل:

كيلو أرز لكل بطاقة.

4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة.

2 كيلو سكر لكل فرد مقيد بالبطاقة بحسب احتياجاته.

وتضاف على هذه السلع الإلزامية قيمة 50 جنيه تصرف لكل مواطن مقيد بالبطاقة بحد أقصى 4 أفراد، ويتم منحه الحرية في اختيار السلع التي يريد شراؤها والتي يصل عددها إلى 28 سلعة.