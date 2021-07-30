حياة كريمة في الغربية.. مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بريف زفتى

شهدت قري مركز زفتى بمحافظة الغربية استمرار فعاليات مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاء الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية بكافة القرى الأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

مبادرة «حياة كريمة» تغزو قرى مركز زفتى في محافظة الغربية

واستمر العمل بكافة المشروعات الجارية على أرض قرى الغريب وحانوت ونهطاي وتفهنا العزب بنطاق قرى مركز زفتى والتي خصها القيادات التنفيذية باهتمام واسع لضمان تحسين كافة الخدمات من أعمال الرصف وإنارة الطرق وإنشاء مكاتب خدمات متكاملة تحوي خدمات البريد والتضامن الإجتماعي وملاعب لمراكز الشباب المتطورة .

إنشاء مجمعات خدمية بقرى زفتى في محافظة الغربية

من جانبه أكد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري هي مشروع القرن الـ 21 في مصر، والذي سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات الخدمية .

وأشار «رحمي»، إلى متابعته أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة شرشابة الثانوية التي يتم تطويرها بتكلفة 7 ملايين جنيه لإضافة 21 فصلا جديدا تساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بالقرية والقرى المجاور.

إنشاء ثلاث مجمعات للخدمات الحكومية بقرى «شرشابة - سنباط - شبراملس»

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة لمتابعته ميدانيا إنشاء ثلاث مجمعات للخدمات الحكومية بقرى «شرشابة، سنباط وشبراملس»، حيث يتكون المبنى من 3 أدوار على مساحة 600 م 2 لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي».

تفعيل مبادرة «سكن كريم» وتقديم مساعدات عينية، وعلاج على نفقة الدولة

كما استشهد محافظ الغربية بزيارته الحالات المستحقة للحصول على منازل ضمن مبادرة «سكن كريم»، لعدد منزلين بشرشابة ومنزلين في سنباط ومنزلين بقرية حانوت، حيث تم تقديم مساعدات عينية، علاج على نفقة الدولة، كما قام المحافظ بالتواصل مع رئيس جامعة الزقازيق لإعفاء أحد الطلاب من المصاريف الدراسية وعودته للدراسة، ووجه إلى بحث جميع الحالات من قبل مديرية التضامن لمعرفة مدى استحقاقهم لمعاش تكافل وكرامة أو أي مساعدات أخرى.

وأعلن محافظ الغربية تفقده أعمال إنشاءات محطة صرف شبرا ملس، مدرسة شبرا ملس النموذجية حيث بلغت أعمال التنفيذ بمحطة الصرف 85 % كما تم نهو شبكة الانحدار بالكامل، وكذلك تفقد وحدة طب الأسرة بقرية سنباط والتي سيتم تجديدها ضمن خطة المبادرة لتطوير 9 وحدات صحية،

وكشف محافظ الغربية عن استمرار تدشين القافلتين الطبيتين بقريتي حانوت ونهطاي والتي نظمتهمها جامعة طنطا ومديرية الصحة بالغربية لخدمة أهالي القريتين في تخصصات «الرمد، الباطنة، العظام، النساء والتوليد ، الجراحة، ، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الجلدية»، بجانب عيادات تنظيم الأسرة والقوافل التوعوية، وتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة.