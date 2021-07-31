الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لسدادها، أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة، وعليه أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، في 15 يوليو 2021، للمحاسبة عن استخدام آخر ثلاثة أشهر، لذا زادت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة حول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات.

ويمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والدفع من خلال منافذ وفروع WE، فوري، تطبيق WE Pay، مصاري، خدماتي، BEE، مكاتب البريد المصري، سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع مستخدمو الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- أولا يجب على موقع الشركة المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG.

- ثانيا لابد من إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

- الضغط على «اظهر الفواتير» فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

- الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد».

- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد»، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

ومنحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء وذلك حتى يوم 14 أغسطس، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات، إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط.

وأوضحت الشركة أنه بعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

غرامة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفي سياق منفصل أوضح مصدر بالشركة المصرية للاتصالات لـ «الوطن»، أنّ غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها»، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.