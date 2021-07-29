أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر 2020

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنسيق القبول في الجامعات الحكومية 2021، المقرر أن ينطلق بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث كشفت الوزارة عن أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر 2021، خاصة بعد الاسئلة الكثيرة التي وردت من طلاب وأولياء أمور، بشأن أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد فتح باب التسجيل والاختبارات للالتحاق بالجامعات الأهلية، وبينها جامعات «الجلالة، العلمين، الملك سلمان، والمنصورة» لطلاب الثانوية العامة 2021.

أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر

- جامعة العلمين الدولية الأهلية:

تقع في مدينة العلمين بالساحل الشمالي لمصر، وهي تابعة لمحافظة مطروح.

- جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية:

تقع في محافظة جنوب سيناء ولها 3 فروع، في شرم الشيخ، ورأس سدر، ومدينة الطور.

أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر.. «العلمين وشرم والعين السخنة»

- جامعة الجلالة الأهلية:

تقع في مدينة الجلالة بالعين السخنة وهي تابعة لمحافظة السويس.

- جامعة المنصورة الدولية الأهلية:

تقع بين مدينة جمصة التابعة لمحافظة المنصورة ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

- جامعة زويل الأهلية:

تقع قرب وصلة طريق دهشور وقرب طريق الفيوم، وبجوار صالة الألعاب الأوليمية في محافظة الجيزة، والبوابة الرابعة لحدائق الأهرام «البوابات» في محافظة الجيزة.

- جامعة النيل الأهلية:

تقع على محور 6 أكتوبر بجوار مول العرب في محافظة الجيزة.

- الجامعة الفرنسية في مصر:

تقع في مدينة الشروق شرق القاهرة.

- الجامعة المصرية الأهلية للتعليم الإلكتروني:

تقع في حي الدقي بميدان المساحة في محافظة الجيزة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشرت عبر موقعها الخاص والصفحات الرسمية لها على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، جميع الكيانات التعليمية المعتمدة التي تخضع لإشرافها، وأماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر.