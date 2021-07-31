طلاب الثانوية العامة: امتحان الإستاتيكا عوضنا عن صعوبة الديناميكا

أكد عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، أن امتحان الإستاتيكا جاء أسهل من امتحان الديناميكا، موضحين أن الامتحان اشتمل على نحو 5 نقاط غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير شديد وفهم للقوانين وطرق الحل، والكثير من الوقت.

وقال الطالب، يوسف وليد، بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان الإستاتيكا جاء في مستوى أسهل من صعوبة امتحان الديناميكا، موضحًا أن الامتحان تكون من 25 سؤالا اختياريا بنمط الأسئلة الموضوعية.

وأضاف «وليد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة عدا حوالي 5 أسئلة تحتاج إلى تفكير وتركيز شديدين، مؤكدا أن واضع الامتحان ركز على جزء الازدواج ومحصلة القوى المتوازية: «الامتحان ده أتبع الخطوات ألاقي الحل على الآلة الحاسبة عكس الديناميكا تماما».

طلاب علمي رياضة: الوقت غير كافٍ للإجابة على أسئلة الامتحان

من جانبه، أكد الطالب محمود ياسر، الذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن الامتحان يحتاج إلى وقت طويل، موضحا أن أسئلة الامتحان تشمل الكثير من الخطوات لحلها وهو ما يتطلب وقتاً إضافيا.

وأضاف «ياسر» أن بعض أسئلة الامتحان جاءت شبيه بأسئلة الامتحانات التجريبية التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الشهور الماضية، موضحًا أن الامتحان به نحو 5 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير شديد.

واتفق مع الطالب محمد عمر، بالصف الثالث الثانوي، والذي أكد أن الوقت لم يكن كافيا للإجابة على كافة أسئلة الامتحان، موضحا أن الامتحان جاء في مستوى أسهل من الديناميكا.

وأضاف «عمر»، أن الامتحان اعتمد على فهم الطالب للقوانين، موضحا أنه تكون 25 سؤالاً من المقرر الدراسي ولا توجد أسئلة من خارج كتاب المدرسة.

وأكد الطالب عبدالرحمن كمال، بالصف الثالث الثانوي، أن غالبية أسئلة الامتحان مباشرة وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.