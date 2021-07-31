التعليم: جار ضبط الطلاب مسربي أسئلة الأحياء والاستاتيكا على تليجرام

أكد فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه جار ضبط الطلاب المتسببين في تصوير ونشر أسئلة امتحان الاحياء للثانوية العامة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) شعبة علمي رياضة، علي صفحات الغش علآ موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام، بعد ربع ساعة من بدء وقت الامتحان.

وقالت الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2021، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب، وتطبيق عقوبات صارمة على الطلاب والملاحظين الموجودين في اللجنة، طبقًا لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمان الطالب من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين باللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 «علمي علوم»، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا، كما يؤدي طلاب الشعبة «علمي رياضة»، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.