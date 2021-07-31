بعد حصد مرشدات مطروح المركز الأول على الجمهورية.. التعليم: ندعم المتفوقين

هنأ عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، مرشدات مدرسة تحفيظ القرآن الاعدادية بنات، بعد حصولهن على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وكذلك زهرات مدرسة السلام الإبتدائية بعد حصولهن علي المركز الثاني بمسابقة المرشدات للعام الدراسي 2020/2021 على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنظيم إدارة المرشدات التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية بالوزارة.

تعليم مطروح يدعم المتفوقين في مدارس مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح: إننا ندعم جميع المواهب من طلبة وطالبات المدارس في جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى محافظة مطروح، من خلال التدريبات بشكل مستمر، وتنظيم المسابقات الداخلية، ووالعمل على تشجيعهم بشكل مستمر وتكريم المتميزين وتحفيزهم على التفوق العلمى بجانب التفوق في الأنشطة والمجالات الأخرى.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الرياضية، بقيادة محمد رمضان، الموجه العام، عرفانا بتحقيق هذا الإنجاز المتميز لفرق المرشدات، مؤكدا أن ذلك يعد إمتدادا لتألق طلاب مرسي مطروح في المسابقات المركزية للأنشطة التربوية علي مدار العام الدراسي.

مدارس مطروح تضم مواهب بمختلف المراحل

وأوضح وكيل الوزراة أن هناك دعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لقطاع التعليم، والمتفوقين، مطالبا جميع الطلاب ببذل أقصى جهد والحفاظ على التفوق، بكثرة القراءة والثقافة والمتابعة، قائلا: نحن لا ندخر جهدا في تنمية مواهبهم، وقدراتهم للأفضل، لافتا أن مدارس مطروح بها العديد من المواهب في الثقافة والرياضة والفنون المختلفة، التى تستحق الدعم الدائم، وهو ما نعمل علية من خلال مديرية التربية والإدارات التعليمية، ووزارة التربية والتعليم.