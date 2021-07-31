«السكة الحديد»: استبدال عربات بعض القطارات لرفع كفاءتها

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل بعض القطارات بعربات محسنة «تحيا مصر»، في ظل الجهود المبذولة لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منوهة إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتحديث منظوماتها الأساسية لتقليل حوادث القطارات، علاوة على تنفيذ جميع إجراءات صارمة ضد كورونا.

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها، إنه اعتبارا من صباح غد الأحد الموافق 1 أغسطس، سيتم تعديل تركيب قطار رقم 90 اكسبريس «القاهرة - أسوان» بتركيب 14 عربة محسنة «تحيا مصر» بجدوله الحالي.

وأعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، سيتم تعديل تركيب قطار رقم 91 اكسبريس «أسوان - القاهرة» بتركيب 14 عربة محسنة «تحيا مصر» بجدوله الحالي.