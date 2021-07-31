كشف سامح رياض، مدرس رياضيات عن إجابة امتحان الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2021، الذي عقد اليوم ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم و ليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الامتحان جاء في مستوى مناسب لجميع الطلاب، ولم يشمل أفكار غير مألوفة، مؤكداً أن الإجابة على الأسئلة واضحة وتم تدريب الطلاب عليها سابقاً في أكثر من نموذج امتحان.

تعرف على إجابة امتحان الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2021

وأكد عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، أن إجابة امتحان الإستاتيكا تحتاج إلى وقت طويل، وجاء الامتحان في مستوى أسهل من مستوى امتحان الديناميكا الذي عقد من قبل، موضحين أن أسئلة الامتحان تحتاج إلى تفكير شديد، والوقت المخصص للإجابة لم يكن كافياً.

وترصد «الوطن» في الصور التالية إجابة امتحان الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2021 بحسب «رياض»:

وقال الطالب محمود ياسر، بالصف الثالث الثانوي، إن إجابة امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة 2021 تحتاج إلى وقت طويل، وبعض الأسئلة جاءت شبيه بأسئلة الامتحانات التجريبية التي عقدت في الشهور الماضية، وقال الطالب، يوسف وليد، بالصف الثالث الثانوي، والذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن الامتحان جاء في مستوى أسهل من امتحان الديناميكا، وتكون من 25 سؤالاً اختيارياً بنمط الأسئلة الاختيارية.

امتحان الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2021 عقد ورقياً

وأضاف «وليد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن واضع الامتحان ركز على جزء الإزدواج ومحصلة القوى المتوازية، إلا أن هناك حوالي 5 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز شديد وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وأكد الطالب محمد عمر، الوقت المخصص للإجابة على أسئلة الامتحان لم يكن كافياً لمراجعة إجابات الأسئلة، موضحاً أن الامتحان جاء في مستوى أسهل من الديناميكا، واعتمد على فهم الطالب للقوانين، وتكون 25 سؤالاً من المقرر الدراسي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وسارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحة أنه جميع حالات الغش التي تم رصدها تم تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق معها.