التعليم: رصد 6 حالات غش في امتحاني الأحياء والاستاتيكا للثانوية العامة

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد خلال امتحاني الأحياء لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم»، والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، لطلاب الشعبة العلمية «علمي رياضة»، ضمن «امتحانات الثانوية العامة 2021»، 6 حالات غش، منها واحدة نشر، و5 «غش»، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، بنحو:

- ضبط الطالبة «أ.ح.ح» بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية نظرًا لحيازتها تابلت مهكر، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ع.ه.ل» بإدارة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، حيث قام الطالب بتغيير اتجاه كاميرا المراقبة قبل بداية اللجنة.

- ضبط الطالبة «ض.س.ح» بإدارة الخانكة بمحافظة القليوبية، نظرًا لضبط كارت فيزا مزود بشريحة ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة «ر.س.ع» بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، نظرًا لحيازتها موبايل واستقبال الإجابات على التليجرام.

- ضبط الطالبة «د.ع.ع» بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، نظرًا لحيازتها موبايل واستقبال الإجابات على التليجرام.

- ضبط الطالبة «ه.م.ج» بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة، لحيازتها هاتف محمول ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ومن جهته، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنتهي بعد غدا الاثنين 2 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الامتحانات سارت بصورة منضبطة ومنتظمة على مدارس الأيام الماضية، ولم يتم رصد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وأن جميع محاضر الغش يتم تحويلها للنيابة العامة.

وتابع: «أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة تماما للوقاية من كورونا، والحفاظ على أرواح الطلاب والقائمين على الامتحانات».