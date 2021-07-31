بدء استخراج شهادات الحاصلين على لقاح كورونا بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مكتب صحة ثاني الزقازيق، اليوم السبت، لمتابعة بدء استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وقام بتسليم الشهادة لأول مواطن تم استخراجها له بالمكتب.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، لافتاً إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للهواتف الأندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف «مسعود» أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية، تسمل مكتب صحة ثاني الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، ومستشفى منيا القمح، والمركز الطبي بإدارة بلبيس، ومستشفى القنايات، ومستشفى ديرب نجم، ووحدة «الدميين» بفاقوس، ومستشفى الحسينية.