«ريان» بعد انتقادات خروج الأولمبي: القيمة التسويقية للاعبي البرازيل أكبر من مصر

قال ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن أداء المنتخب المصري كان قريبا من أداء المنتخب الأسترالي في أولمبياد طوكيو، إلا أن مصر قد نجحت في هزيمة ذلك المنتخب والتعادل مع المنتخب الإسباني، غير أن هزيمة مصر من منتخب البرازيل سببه الفوارق الكبيرة بين المنتخبين، «مش عايزين انتقادات سلبية، القيمة التسويقية للاعبي البرازيل المحترفين ممكن توصل لـ55 مليون يورو، ولاعبي مصر في حدود من 18 لـ20 مليون يورو».

وأضاف «ريان»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن نجاح المنتخب المصري في الوصول إلى ما وصل إليه خلال منافساته في الأولمبياد تسببت في أن يكون أحد أكبر 8 منتخبات مشاركة في الأولمبياد، «دي حاجة مهمة جدا».

وأوضح أن المدير الفني لمنتخب مصر، شوقي غريب، قد اضطر للدفاع فترة من زمان المباراة خشية تسجيل المنتخب البرازيلي أهدافا زائدة عن الهدف الذي نجحت في تسجيله، «مفيش حاجة اسمها المنتخب مخضوض، والمباراة أجبرتنا نكون كده، والأمور بتكون صعبة جدا».

وأكد أن ضغوط المباريات المحلية والأفريقية التي خاضها لاعبو المنتخب في أنديتهم منعت التجهيز البدني والفني المناسب أمام منتخب البرازيل، وكان أحد أسباب الخسارة، «منتخب إنجلترا بيحط منافسيه في الأجندة قبل المباراة بـ4 سنوات، وعندنا ده مش بيحصل».

وأشار إلى أن التشكيل الذي استعان به المدير الفني هو التشكيل المتعارف عليه، ولم يستطع إجراء تغييرات كبرى بين لاعبي المباراة، «يا جماعة إحنا كنا بنلاعب البرازيل»، بحسب تعبيره.