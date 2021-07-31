44 مشروعا.. «حياة كريمة» تواصل تطوير قريتي نهطاي وتفهنا العزب بالغربية

قالت هبة الشرقاوي منسق مساعد مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية، إن المبادرة تواصل حاليا أعمالها التطويرية على مستوى قريتي نهطاي وتفهنا العزب بمركز زفتي، من خلال 44 مشروعا تستهدف من خلالها المبادرة كل القطاعات المختلفة.

وأضافت «هبة»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم السبت، أن الاجتماع الأخير لمؤسسة «حياة كريمة» بالغربية، شهد مناقشة نسب التنفيد لمشروعات المبادرة الخاصة بقريتي تفهنا العزب ونهطاي، خاصة مشروعات قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والتربية والتعليم.

وأوضحت منسق مساعد مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية، أن المبادرة تنفذ 4 مشروعات بالقريتين على مستوى الصرف الصحي، انتهت بالفعل من اثنين منها بتكلفة 8.3 مليون جنيه، أما مياه الشرب فجرى الانتهاء من تنفيذ 5 مشاريع من إجمالي 7 مشاريع بتكلفة إجمالية 4.3 مليون جنيه.

وتابعت: «بالنسبة للغاز الطبيعي، جرى الانتهاء من أعمل الوصلات الرئيسية ووصلات المنازل على مستوى قرية تفهنا العزب بنسبة 96%، كما جرى تركيب 3.500 متر من الخط الرئيسي المغزي لقرية نهطاي، وجار استكمال العمل بالقريتين».

وأشارت «هبة»، إلى أن الاجتماع أيضا شهد مناقشة موقف مشروعات التربية والتعليم، سواء المدارس التي ستنشئها المبادرة أو التي ستقوم بصيانتها ورفع كفاءتها، موضحة أن الهدف من تلك المشاريع بالأخص خفض نسب كثافة الطلاب داخل الفصل الواحد بالقريتين.

وصرحت بأن الاجتماع شهد أيضا الحديث عن مشروعات الشباب والرياضة داخل القريتين وبالأخص تفهنا العزب التي تشهد تنفيذ مشروع رياضي بتكلفة مليون جنيه.