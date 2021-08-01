إصابة 4 أشخاص في حادث «فيسبا» و«ميكروباص» بالمحلة

شهدت منطقة نعمان الأعصر بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إصابة 4 أشخاص، بينهم سيدة بكدمات وسحجات وكسور في حادث تصادم دراجه نارية و«ميكروباص» بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها فجأة، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء أسامه شلبي مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة بوقوع حادث تصادم بين سيارة «ميكروباص وفيسبا» بشارع نعمان الأعصر بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث المذكور.

وكشف التحريات الأمنية، إصابة 4 أشخاص من بينهم سيدة تعرضوا لكدمات وسحجات وكسو.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث.