مصادر: «بـ100 وش 2» قد يتوقف للأبد

كشفت مصادر عن توقف تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل «بـ100 وش»، بطولة الفنانين آسر ياسين ونيللي كريم، بشكلٍ مفاجئ، حيث كان من المُفترض عرضه في موسم دراما رمضان 2022.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ الحديث عن الجزء الثاني من المسلسل لم يدخل طور مرحلة التنفيذ أو الكتابة، حتى الآن، خاصة وأنّ المُقترح في البداية كان مُتعلقا بتقديم عمل سينمائي بنفس فكرة المسلسل، وجرى تطوير الفكرة والاستقرار على تقديم جزء ثانٍ من المسلسل.

وأوضحت المصادر، أنّ المخرجة كاملة أبو ذكرى، لن تتسرع في تقديم الجزء الثاني من المسلسل، إلا حال تحمسها للمشروع، الأمر الذي تسبب في تأجيل التحضيرات، وربما توقف المشروع بالكامل لأجلٍ غير مسمى.

نيللي كريم: لا خلافات مع كاملة أبوذكري

وكانت الفنانة نيلي كريم، نفت في تصريحاتٍ تليفزيونية لها، وجود أي مشكلات مادية مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ما أدى لعدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «بـ100 وش»، «السنة دي كنا عارفين إننا مش هنعمل، لأن كاملة مشغولة بفرح بنتها، وكنا عارفين إن مفيش جزء تاني من المسلسل، ومحدش مننا اتفاجئ، وأنا تعبت من المسلسلات، ونفسي أعمل أفلام أو مسلسلات 6 حلقات».

أبطال مسلسل بـ100 وش

المسلسل تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبدالعظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، ودارت أحداثه حول عصابة مكونة من «عمر وسكر» الذين يخططان وينفذان العديد من عمليات النصب بالتعاون مع باقي أفراد العصابة، من أجل الحصول على المال بطرق غير مشروعة.