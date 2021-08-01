إزاي تسحب المعاش من محفظة المحمول مع بدء صرفه اليوم؟

بالتزامن مع صرف المعاش اليوم الأحد، تبدأ شركات المحمول في تفعيل صرفه لأول مرة من خلال محفظة الهاتف الإلكترونية، وهو ما يدفع البعض للسؤال عن كيفية إتمام عملية الصرف من خلال المحفظة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات صرف المعاش من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، وفقا لبروتوكول التعاون الذي عقد يوليو الماضي بين شركات المحمول الـ 4 المعتمدة في مصر وهيئة التأمينات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

خطوات صرف المعاش من محفظة الهاتف

ـ أولا بات في استطاعة أي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي، الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات، لتحويل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.

- ثانيا يتم توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش.

ـ ثالثا يستطيع صاحب المعاش السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرها، وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل سحب المعاش من الهاتف المحمول

- البداية كانت لدى هيئة التأمينات، التي عملت على إتاحة تقديم أصحاب المعاشات طلبات إلى شركات المحمول المسجل بها أرقام هواتفهم بشأن صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول.

- يستهدف النظام الجديدة تسهيل صرف المعاشات للمستفيدين بحيث يكون فيه أكثر من منفذ يتيح لهم الصرف بجانب وجود 14 ألف منفذ لماكينات الصرف الآلى منتشرة على مستوى الجمهورية.

- مع تطبيق الخدمة الجديدة ستتضاعف منافذ الصرف لتصل إلى أكثر من 45 ألف من المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني مثل «فورى - أمان»، حيث يستطيع صاحب المعاش الصرف من أى منفذ لهذه الشركات.

عدد محافظ سحب المعاش المسجلة حاليا

وفي سياق متصل، وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات، فإن عدد المحافظ الإلكترونية لدى الشركات الموجودة فعليا حاليا يتجاوز الـ16 مليون محفظة تابعة لشركات المحمول الأربع وتجاوز الـ22 مليون محفظة لكافة مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.