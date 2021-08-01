ابنة سعيد صالح: «كنا بنستخبى منه لو الأهلي خسر»

تحدثت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن ذكريات والدها بمناسبة ذكرى وفاته التي تحل اليوم الأحد، وذكرى ميلاده التي حلت أمس السبت، موضحة: «كان يحتفل بعيد ميلاده كل عام، خصوصا إذا كان يشارك في مسرحية، وكان عددا كبيرا من المواطنين يحضره، وعيد ميلاده كان حدثا قوميا».

وأضافت «صالح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «كان يعتبر المسرح أسرته وكنت أتواجد معه هناك طوال الوقت، ولم يكن يفصل بين بيته وأسرته.. وكان صاحب أكتر من كونه أب»، مشيرة إلى أنها كانت تعتبره صديقا، وكان يعمل على إذابة خجلها حتى تتحدث معه في كل ما يخصها.

وتابعت ابنة الفنان الراحل سعيد صالح: «بابا مكنش بيتفرج على أعماله، وأنا كنت بحب له العيال كبرت ومدرسة المشاغبين والمشبوه وأشياء ضد القانون وهالو شلبي، وأقرب حاجة لقلبي مسرحية العيال كبرت».

وأردفت: «كان أهلاوي متعصب، ولما كان الأهلي بيلعب وأطلب منه حاجة كان يقول لي ابعدي عني، ولو الأهلي كسب كان عيد وأطلب منه اللي أنا عاوزاه، ولو الأهلي خسر كنا بنستخبى، وبنقول يا رب ميكونش عنده مسرح عشان مينكدش على الناس.. كان دايما يقول إن الأهلي اتعمل عشان ياخد بطولات بس ومينفعش يخسر».

وأحيت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ذكرى ميلاده أمس، معبرة عن افتقادها الكبير له ولوجوده في حياتها، مضيفة أنَّها لا تتحدث مع والدها الراحل وترسل له الرسائل يوم وفاته أو يوم ميلاده فقط، بل يحدث ذلك بشكل يومي «حتى لو بضحك وأهزر لازم بيبقى في مواضيع كتير بيني وبينه طول اليوم وفي نص اليوم، وهو عارف إنه واحشني، ويارب يكون حاسس بينا، وهو عارف إنه مفيش بعده، رغم إنه في حياة وفي شغل وولاد، ولكن في غصة في حياتي، ومفتقداه جدا».