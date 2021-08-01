إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «العلمين - وادي النطرون»

أصيب 7 مواطنين بإصابات متفرقة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة عند علامة الكيلو 16 الدولي بطريق «العلمين - وادي النطرون»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وتبين أن من بينهم طفلان، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين في حادث طريق العلمين وادي النطرون

وتنشر «الوطن» أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بطريق «العلمين - وادي النطرون»، وحالتهم الصحية، وهم لبنى محمد جابر، 16 سنة، من بنها، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه نزيف بالمخ والبطن، وكدمات وسحجات بالجسم، ونورا محمد جابر علي، 6 سنوات، من بنها، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد جابر علي، 45 سنة، من القليوبية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمة بالضلوع، وكدمات وسحجات بالجسم، وفاطمة حسين محمود، 53 سنة، من القليوبية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه خلع بالكتف الأيمن كدمات وسحجات بالجسم، ونادية عصام فتحي، 18 سنة، من القليوبية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية، وكدمات وسحجات بالجسم، وماجدة سعودي عبدالعزيز، 40 سنة، من القليوبية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكدمات وسحجات بالجسم، ومالك محمد جابر، سنتين، من القليوبية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات بالجسم، وجاري استكمال الفحوصات الطبية، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم حتى المثول للشفاء.

مباحث العلمين تفحص حادث سيارة طريق وادى النطرون

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث لإجراء الفحص، والكشف عن أسبابه وملابسات وقوعة، وجارى رفع تقرير للنيابة والتى تولت التحقيق.