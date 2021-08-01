غلق 8 مخابز بلدية مخالفة وإزالة تعديات وإشغالات بالشرقية

قام مراقبو الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشو مكتب الأغذية بالإدارة، بشن حملة فجر اليوم على مخابز مركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 مخابز بمدينة الزقازيق، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المخابز لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 50 كيلو جرامًا من الملح لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وسحب 27 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 11 محضرًا جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين وحفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي، ومتابعة تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملة لإزالة مقابر مقامة بالمخالفة داخل الحيز العمراني دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين دون تهاون.

كما شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات ولفتح حركة المرور أمام السادة المواطنين وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٤٥ إشغالًا تتمثل في كراسي وترابيزات وحواجز حديدية، فضلاً عن تغريم 12 مواطنًا غرامة مالية لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات المخالفة من شارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه لتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين المدينة. وتمكنت رئاسة الحي من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقه الحناوى وتم التحفظ على المعدات الموجودة بالموقع و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه فاقوس بحملة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة ( الإنتاج - المشروع ) وأسفرت الحملة عن رفع بانر وعدد من الملصقات الدعائية الورقية من على الجدران والأعمدة.