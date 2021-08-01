حملات لضبط السيارات المخالفة ورفع إشغالات المحال المقاهي بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، حملات موسعة بمراكز أوسيم والبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس وأحياء بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية وشمال وجنوب الجيزة، لرفع إشغالات المحال والمقاهي المتعدية على الطريق العام، استجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل حملاتها على المقاهي والكافيهات المخالفة وغير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية، أو تلك المتعدية على الطريق العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، لافتاً إلى أن مركز البدرشين رفع إشغالات المقاهي والمحال بشوارع عمرو بن العاص والنيل السعيد وبورسعيد.

شن حمله إشغالات على المقاهي المخالفة بشبرامنت

وشن مركز ومدينة أبو النمرس حملة إشغالات على المقاهي المخالفة بنطاق شبرامنت وطريق جسر الصليبة وداير الناحية وقرية طموه وشارع وسط البلد بطموه وشارع الغاز، وتم مصادرة محتوياتها والشيش الموجودة داخل تلك المقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار البيان الصادر عن المحافظة، إلى تحرير 14 محضر إشغال لورش ومحال بمنشأة القناطر للتعدي علي الطريق العام، ورفع الإشغالات من كوبري الجلاتمة.

كما قام مركز ومدينة أوسيم بضبط وغلق 5 مقاهي مخالفة للقانون تقدم الشيشة للمواطنين بشارعي مسجد الرحمن والمدينة المنورة، ما أسفر عن ضبط ورفع 195 شيش وكراسي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالفين.

التحفظ على 26 «توك توك» و9 تروسيكلات ببولاق الدكرور

وفيما يخص الأحياء، نفذ حي بولاق الدكرور حملة لإزالة كل ما يعيق حركة المواطنين وإشغالات المحال، ما أسفر عن التحفظ على 26 «توك توك»، و9 تروسيكلات بضائع بشوارع العشرين والشهيد أحمد حمدي وسوق علي وشارع المساكن، إضافة إلى غلق وتحرير 13 محضرًا لمحال وثلاجات مجمدات ومخازن ملابس، لضبط عدد من المخالفات، تتمثل في عدم إعلان السعر، وعدم وجود سجل صناعي، وعدم وجود شهادة صحية، ومخالفات بيئية، وأخرى تتعلق بالسلامة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطري والشؤون الصحية.

ضبط وغلق 4 مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين بالمنيرة الغربية والشرقية

وإستجابة لشكاوي المواطنين تمكن حي شمال من ضبط وغلق 4 مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين بقطاعي المنيرة الغربية والشرقية، إضافه إلي قيام حي الهرم من رفع 20 حاله إشغال متنوعه للمحال بمناطق منشأة البكاري وكفر غطاطي .

وقام حي جنوب الجيزة برفع إشغالات شوارع جسر الكنيسة والمجزر الألي بالمنيب، وكلبشة السيارات المتعدية علي الطريق العام والأرصفه بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية