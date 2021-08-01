230 طالبة مرشحة للقبول بمدارس التمريض في بني سويف

أعلنت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الأحد، أسماء الطالبات المرشحات للدخول للاختبارات المؤهلة للقبول بمدرسة التمريض للعام الدراسي 2021/2022.

وأعلنت المديرية، قبول 56 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، و30 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، و31 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و31 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و21 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، و29 طالبة بتمريض الواسطى، و32 طالبة بمدرسة تمريض إهناسيا.

وأعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بنى سويف، درجة التنسيق للقبول بمدارس التمريض بالمحافظة بحد أدنى 250 درجة للحاصلات على الشهادة الإعدادية للعام الدراس 20202021.

وقال وكيل الصحة، إن إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة حددت القبول بمدارس التمريض ببنى سويف، وناصر، والواسطي، واهناسيا، ببا، والفشن، وسمسطا، وباروط للبنين.

وحددت إدارة التدريب والمدارس بعض الشروط، من بينها، ألا يقل السن عن 15 ولا يزيد عن 18 في 1/10/2021، تناسق الطول والوزن، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة، توريد مبلغ 100 جنيها بالمدارس عند تقديم الأوراق هناك، وضرورة اجتياز الاختبارات شخصي، وطبى، وإملاء، مع إجراء اختبار للغة الإنجليزية، وكشف هيئة، واختبار حاسب آلي.

وأشار «عبد الخالق» إلى أنه تم سحب ملف التقديم من المدارس بنفس المركز يوم 29 يونيو الماضي، التي استمرت لمدة شهر بعد أن تم تسليم الملف بعد استيفاء كافة الشروط وستعلن النتيجة ومواعيد وأماكن الاختبارات وضرورة إحضار المتقدمات بالأوراق المطلوبة ومنها صورة استمارة النجاح، و2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر، و2 صور شخصية.‏