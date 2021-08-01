عرض أوبريت «حتى لا ننسى» لعرض سير أعلام وأبطال بني سويف بمسرح الجامعة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجزء الأول من الملحمة الوطنية، والتي نظمها مركز النيل للإعلام بالتعاون مع جامعة بني سويف، لعرض سيير أعلام وأبطال عظماء بني سويف من خلال عرض مسرحي غنائي «أوبريت.. حتى لاننسى»، وذلك في إطار البرنامج الوطني الوقائي لمكافحة الإرهاب والتطرف فكرياً.

وشهد الأوبريت، الذي أقيم بمقر جامعة بني سويف حضور كل من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمستشار عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، واللواء محمود منصور الخبير العسكري، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سعد أمين مدير عام إعلام شمال الصعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وعلى هامش الأوبريت، أكد محافظ بني سويف، أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات التي تستهدف ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والفخر بالقدوات التي حملت أمانة حماية الوطن في مواجهة الإرهاب البغيض عن طريق خلق قاعدة فكرية مشتركة للمواجهة، لاسيما أن الأوبريت يقوم على أدائه مجموعة من الأطفال لتعزيز المثل والقدوة في نفوسهم وتحصينهم من أية أفكار هدامة ومغلوطة.

وأوضح محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، أن الهدف من الأوبريت الملحمة الوطنية ملء الفراغات الفكرية لدى الأجيال الجديدة، بطريقة جيدة بما يتيح إعادة بنائها بصورة فكرية صائبة، مشيراً إلى أن الملحمة يحكي من خلالها الأطفال ببرائتهم قصة 13 من أبطال وشهداء بني سويف ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة وكرامة الوطن مما يوجب علينا أن نتذكرهم بكل الفخر ونحكى تاريخهم ليكونوا قدوة لنا، لافتاً إلى توثيق ومراجعة سير وقصص هؤلاء الأبطال بداية 1798 بقصة عبد الستار الفقاعي مروراً بالجدة تيتل، والأبطال نور الدين عبد العزيز، وعبد الحليم الدرباشي، واللواء عبد الستار عز الدين، وغريب عبد التواب، والصول البطل شنودة، ومصطفى الوكيل، والأميرلاي السيد إبراهيم، وعوض عريان، وعبدالمنعم حافظ، محمود النقراشي.