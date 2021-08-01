225 من طلاب الثانوية «مكفوفين» يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أدى 225 من طلاب الثانوية العامة «مكفوفين» امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى 1179 طالبا وطالبة بمدارس «stem» الامتحان اليوم، حيث أدى 621 منهم امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الأحياء»، وأدى 558 امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات البحتة»، وذلك في اليوم الـ16 من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2020.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد «حجازي» أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الـ16 سارت بشكل جيد؛ لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس stem، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن غدا الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021، سيشهد آخر امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية للعام الدارسى 2021، ويؤدي طلاب «الشعبة العلمية -علوم» الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب «الشعبة العلمية- رياضة» مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة.