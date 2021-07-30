خبير فندقي: العلمين الجديدة أصبحت «مغناطيس» لجذب السياحة للساحل الشمالي

قال أحمد كيرة، خبير واستشاري فندقي، إن الشركات الأجنبية تتهافت على إدارة فنادق العلمين الجديدة، موضحًا: «شركات الإدارة بدل ما كانت بتقول أنا عاوزة القاهرة وشرم الشيخ، أصبحت مُصرة على الساحل الشمالي ومنها العلمين الجديدة».

السياحة أصبحت صناعة وتصب في جيب المواطن بشكل مباشر

وأضاف «كيرة» خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي: «السياحة أصبحت صناعة لأن لها مدخلات ومخرجات وتصب في جيب المواطن المصري بشكل مباشر، فمثلا سائق التاكسي يستفيد، والمزارع الذي يزرع الخس والخيار ومختلف الأطعمة التي تقدم للعملاء، وغيرهم».

مصر تحتوي على كل أنواع السياحة

وتابع الاستشاري الفندقي: «العائد الذي تحصل عليه الدولة يستفيد منه المواطن، فمثلا الظهير الصحراوي يستفيد منه بائعي العنب والتين من زيادة الإقبال على العلمين الجديدة، كما أن صناعة السياحة بشكل عام توفر فرص عمل كثيرة»، مؤكدًا أن مصر تحتوي على كل أنواع السياحة مثل سياحة المؤتمرات والشواطئ والبيئة والصحراوية.

القطار الكهربائي السريع بمثابة قناة سويس جديدة

وأكد أن القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى العلمين، بمثابة قناة سويس جديدة، لربط مدينة العين السخنة المُطلة على البحر الأحمر ومدينة العلمين الجديدة المطلة على البحر المتوسط، والقطار الكهربائي يربط بين هذين البحرين وسيتم الاستفادة منها من خلال زيادة دخل السياحة في مصر.

العلمين الجديدة تستهدف دعم سياحة الشواطئ والبواخر

وأشار إلى أن مدينة العلمين تستهدف تدعيم سياحة الشواطئ أو البواخر، موضحًا أن السائح الشاطئي من أكثر السياح إنفاقا: «السياحة صناعة كثيفة، وفي الصيف ننظم حفلين كل أسبوع، والعلمين الجديدة أصبحت المغناطيس الذي يجذب السياحة إلى الساحل الشمالي».