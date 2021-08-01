خدر أطفاله.. زوج ينتقم من زوجته بحرقها بالزيت وطعنها في منتصف الرأس

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة بتجديد حبس زوج قتل زوجته ذبحًا، 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب ارتكابه واقعة طعنها بأداة حادة «سكين» وتخديرها بالعصير وإلقاء الزيت مغلي علي جوانب جسدها بسبب خلافات أسرية بينهما طوال 4 سنوات.

زوجه يمثل بجثة زوجته عقب تخدير أسرته بالكامل بالمحلة

كان اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة يفيد بورود بلاغات من الأهالى بمصرع «غ.ن» في الثلاثينات من العمر على يد زوجها ويدعى «ش.ح» عاطل، عن طريق إلقاء زيت مغلي عليها وإصابتها بطعنة نافذة في الرأس بهدف التخلص منها، وفر هاربًا.

انتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة تحت إشراف الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وفريق من البحث الجنائى إلى موقع الحادث، وتبين أن المجنى عليها مصابة بطعنة نافذة في الرأس، وحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء جسدها، ما أدى إلى مصرعها.

تفاصيل حادث العنف الأسري وقتل الزوجة وتخدير أطفالهما

وأشارت التحريات الأمنية، إلى أن الزوج هو ابن خالتها وأقدم على تخديرها بوضع مخدر في العصير، حتى يتمكن من قتلها.

كما كثفت الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان المحلة من تحديد مكان تواجد المتهم وتم ضبط وإحضاره، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بها كما جرى نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى بطنطا لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها.

شهود عيان: انفصال وعودة بعد خلافات تنتهي بوفاة الزوجة غدرا على يد ابن خالتها

وأفاد شهود عيان من الجيران أن الزوج، كان قد انفصل عن زوجته منذ سنتين، ثم عاد إليها قبل الواقعة بيومين مبيتاً النية لقتلها، حيث وضع المخدر في العصير لها ولأطفالهم الثلاثة، وقام بإلقاء الزيت المغلي على مختلف أنحاء جسدها، ما أصابها بحروق من الدرجة الثالثة، ثم طعنها باستخدام سلاح أبيض «سكين» في منتصف رأسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفي المنشاوي بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المشار إليه.